47-летний житель Раздана попал под косилку

В Разданское отделение полиции 30 июля в 12:05 из больницы поступило сообщение о том, что 47-летний житель Разданав районе Ванатура попал под косилкуи скончался.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении. Прибывшие на место оперативники выяснили, что около 11: 30 73-летний мужчина из Раздана на своей косилке косил траву, 47-летний мужчина сидел на передней металлической трубе сельхозтехники. Он потерял равновесие, упал и ударился головой об вал газонокосилки, в результате чего погиб.

Обстоятельства выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.