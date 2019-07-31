Комиссия Ай Дата надеется, что в этом году окажет Армении содействие на 85 млн долларов США

Армения с момента обретения независимости получила от США помощь в размере 2 млрд долларов. На пресс-конференции в конференц-зале Арменпресс председатель комиссии Ай-Дата Западного региона США Нора Овсепян отметила, что в этом деле комиссия сыграла большую роль. Она сообщила, что за эти годы Арцах также получил от США помощь в размере 45 млн долларов.

“Кстати, Арцах - единственная непризнанная страна, которая получает прямую поддержку от США”, - сказала Нора Овсепян.

Журналисты поинтересовались, чем обусловлено то, что правительство США сокращает финансирование в направлении Армении, однако Азербайджану планирует выделить 100 млн долларов на реализацию программы на границе с Ираном.

Нора Овсепян ответила, что это ложная информация, США не предоставят Азербайджану $100 млн.

“Конечно, финансирование будет, но не в таком размере. Эта сумма предусмотрена для реализации программы на границе Азербайджана и Ирана. США рассматривают Азербайджан как важного партнера против Ирана. Что же касается финансирования Армении и Арцаха, то скажу, что такова политика Трампа, он сокращает его по всем направлениям. КомитетАй Дата продолжает работать в этом направлении. Для Армении предусмотрено $40 млн, было предложение увеличить их еще на $45 млн. Мы надеемся на $5 млн для Арцаха, $85 млн для Армении”, - сказала Нора Овсепян.

Она отметила, что они активно работают в направлении развития отношений Армения –США. Визит делегации, возглавляемой вице-губернатором Калифорнии Элени Куналакис, рассматривается в этом контексте. Она выразил благодарность МИД РА за содействие главному уполномоченному по делам диаспоры.