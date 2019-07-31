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ССС в отношении Давида Григоряна не применяла меру пресечения


Специальная следственная служба Армении не применяла в отношении обвиняемого в совершении служебного подлога судьи Давида Григоряна меру пресечения.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе ССС.

Специальная следственная служба предъявила обвинение Давиду Григоряну. Уголовное дело возбуждено по статье о совершении служебного подлога.

Ранее сообщалось, что ССС предъявила обвинение судье Давиду Григоряну, освободившему Роберта Кочаряна.

Давид Григорян известен как судья по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, который освободил Кочаряна в обмен на личное поручительство действующего президента Арцаха Бако Саакяна и экс-президента Аркадия Гукасяна.




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