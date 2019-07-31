Звездопад в Бюракане: в августе за час можно будет увидеть более 1000 метеоров

10, 11 и 12 августа 2019 года в Бюраканской обсерватории им. Виктора Амбарцумяна НАН РА можно будет наблюдать красивое небесное явление - метеорный поток Персеид.

Как передает Арменпресс, в связи с этим небесным явлением посетители Бюраканской обсерватории смогут принять участие в лекции “Опасные метеоры”. Ее проведет директор обсерватории Арег Микаелян, а поздним вечером можно будет наблюдать за планетами и другими небесными телами.

Во время метеорного потока, который также называется звездопадом, за час можно увидеть более 1000 метеоров. В течение года наблюдается около 20 интенсивных метеорных потоков. Метеоры могут наблюдаться каждый день, однако в дни метеорных потоков их число резко увеличивается.

Во время метеорного потока планета Земля во время своего годового вращения вокруг Солнца проходит через кучу метеоритов, в результате чего и наблюдаются метеорные потоки. Многие это явление уподобляют звездопаду. Особенно интенсивные потоки известны под именами метеорные (звездные) дожди, метеорные вспышки, метеорные бури или звездопады.

Метеорный поток Персеид начинается 23 июля и заканчивается 22 августа, а максимальная фаза наблюдается с 10 по 13 августа. Центр метеорного потока находится в направлении созвездия Персея, откуда и происходит название. При максимальной фазе количество метеоров достигает 60 - 100 в час, и это один из самых активных потоков в год.

Персеиды - белые скоростные метеоры, которые, несмотря на очень небольшие размеры, на небе оставляют заметные следы.