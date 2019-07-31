В связи с кончиной Ерванда Казанчяна Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования

Президент Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной народного артиста РА Ерванда Казанчяна.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в телеграмме говорится:

“С глубокой болью узнал, что скончался один из заслуженных деятелей нашего театрального искусства, народный артист Республики Армения ЕрвандКазанчян. Он полностью был предан театру и сцене. И как он себя не представлял без театра, так и театр трудно представить без Ерванда Казанчяна. Театры Еревана, Гюмри, Капана, к которым он, в течение десятилетий, был привязан своей творческой и трудовой биографией и даже личной жизнью.

Казанчян был школой мастерства, как режиссер, постановщик, художественный руководитель театра и, конечно, как человек, от которого можно было всему научиться. А пара ЕрвандКазанчян - Галя Новенц была прекрасным примером служения как семье, так и искусству.

Искренне соболезную семье, родным и коллегам ЕрвандаКазанчяна и разделяю их скорбь”.