Посол Григорян обсудил вопросы расширения сотрудничества между вузами Армении и Каирским университет

Посол Армении в Египте Карен Григорян 29 июля встретился с президентом Каирского университета Муххамадом Османом Эль-Хошти.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между вузами Армении и Каирским университетом, а также повышения эффективности работы арменоведческого центра Каирского университета. Стороны подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в сфере высшего образования.

Президент Каирского университета отметил, что руководимый им вуз готов, помимо ЕГУ и ЕГМУ, создать прямые связи и с другими армянскими университетами, особенно по специальностям Инженерия и Сельское хозяйство, а также осуществлять ознакомительные визиты студентов и преподавателей. Обе стороны подчеркнули необходимость стимулирования арменоведения в Египте и развития египтологии в Армении.

Стороны подробно обсудили также и вопросы, касающиеся работы действующего в Каирском университете Центра арменоведения.