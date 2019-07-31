Время в Ереване: 11:07:36,   31 Июль

Посол Григорян обсудил вопросы расширения сотрудничества между вузами Армении и Каирским университет


Посол Армении в Египте Карен Григорян 29 июля встретился с президентом Каирского университета Муххамадом Османом Эль-Хошти.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между вузами Армении и Каирским университетом, а также повышения эффективности работы арменоведческого центра Каирского университета. Стороны подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в сфере высшего образования.

Президент Каирского университета отметил, что руководимый им вуз готов, помимо ЕГУ и ЕГМУ, создать прямые связи и с другими армянскими университетами, особенно по специальностям Инженерия и Сельское хозяйство, а также осуществлять ознакомительные визиты студентов и преподавателей. Обе стороны подчеркнули необходимость стимулирования арменоведения в Египте и развития египтологии в Армении.

Стороны подробно обсудили также и вопросы, касающиеся работы действующего в Каирском университете Центра арменоведения.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации