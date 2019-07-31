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Размик Тоноян освобожден от должности вице-губернатора Вайоц Дзора


Размик Тоноян освобожден от должности вице-губернатора Вайоц Дзора. Как передает Арменпресс, решение об этом подписал вице-премьер Тигран Авинян.

“Руководствуясь ч. 9 ст. 9 Закона РА “Об общественной службе”, п. 9 ч. 1 ст. 113 Трудового кодекса РА, постановляю освободить РазмикаТонояна от должности заместителя губернатора области Вайоц Дзор Республики Армения”, - говорится в решении.

Тоноян вступил в должность вице-губернатора в июле 2018 года.




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