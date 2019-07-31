Токийская энергетическая компания TEPCO приняла решение демонтировать АЭС "Фукусима-2" вдобавок к пострадавшей от землетрясения и цунами 2011 года соседней станции "Фукусима-1", сообщает компания в среду.

"С учетом мнений о необходимости ликвидации АЭС в префектуре Фукусима, сегодня принято решение о демонтаже всех реакторов АЭС "Фукусима-2" (с 1 по 4 реакторы)", - говорится в сообщении TEPCO. По данным агентства Киодо, демонтаж АЭС "Фукусима-2" обойдется TEPCO примерно в 280 миллиардов иен, или 2,6 миллиарда долларов. Со времени трагедии 2011 года АЭС больше не функционирует, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, всего в префектуре будут демонтированы 10 реакторов - шесть на станции "Фукусима-1" и четыре на "Фукусима-2".