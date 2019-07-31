Иран пообещал сократить обязательства по ядерной сделке в случае отсутствия гарантий от ЕС

Иран продолжит сокращать свои обязательства по ядерной сделке в том случае, если не получит европейских гарантий защиты от американских санкций. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы приступим к третьему этапу сокращений своих обязательств по ядерной сделке, если европейские страны не предоставят нам гарантий по защите от санкций США", - цитирует агентство Мехр слова Зарифа. Он добавил, что "на данный момент меры, принятые европейцами, абсолютно не соответствуют их обещаниям".

Среди наиболее важных шагов иранский министр назвал запуск в полном формате финансового механизма INSTEX, который "не должен зависеть от одобрения США и подвергаться их влиянию". По его словам, эта система должна предоставить Тегерану возможность получения денег от торговли нефтью.