На розыгрыше Кубка мира по шахматам от Армении пока 4 участника, в ближайшее время могут прибавиться и другие.

Как передает Арменпресс, в розыгрыше Кубка мира в Ханты-Мансийске примут участие Левон Аронян, Сергей Мовсесян, Роберт Ованнисян и Арман Пашикян.

Среди участников турнира самый высокий рейтинг имеет чемпион мира МагнусКарлсен.

Кубок мира в этом году состоится с 9 сентября по 4 октября. Призовой фонд турнира составляет 1,6 млн долларов США, из которых победитель получит 110 тысяч долларов США.