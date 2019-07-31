На розыгрыше Кубка мира по шахматам от Армении пока 4 участника
На розыгрыше Кубка мира по шахматам от Армении пока 4 участника, в ближайшее время могут прибавиться и другие.
Как передает Арменпресс, в розыгрыше Кубка мира в Ханты-Мансийске примут участие Левон Аронян, Сергей Мовсесян, Роберт Ованнисян и Арман Пашикян.
Среди участников турнира самый высокий рейтинг имеет чемпион мира МагнусКарлсен.
Кубок мира в этом году состоится с 9 сентября по 4 октября. Призовой фонд турнира составляет 1,6 млн долларов США, из которых победитель получит 110 тысяч долларов США.
16:01, 22.07.2019
Заявления Китая и России в связи с Ираном повлияют на расчеты США
16:07, 24.06.2019
Востоковед не ожидает от Ирана уступок, а от США резких шагов
- 13:32 Израиль одобрил 6 тыс. домов для поселенцев на Западном берегу
- 13:22 Более 20 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России в 2018 году
- 13:08 В связи с кончиной Ерванда Казанчяна Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования
- 12:59 Старший вице-президент компании “Сименс” примет участие во Всемирном ИТ-форуме WCIT 2019
- 12:48 Посол Григорян обсудил вопросы расширения сотрудничества между вузами Армении и Каирским университет
- 12:44 Размик Тоноян освобожден от должности вице-губернатора Вайоц Дзора
- 12:38 В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
- 12:35 Иран пообещал сократить обязательства по ядерной сделке в случае отсутствия гарантий от ЕС
- 12:26 Прибыль Apple упала в третьем квартале на 13% по сравнению с прошлогодними показателями
- 12:19 Бархатная революция армянвнесла изменения не только в РА, но и в мире:ДанеаЭскар
- 12:16 На розыгрыше Кубка мира по шахматам от Армении пока 4 участника
- 12:12 Трамп начал окружать Белый дом четырехметровой оградой
- 12:04 Возбуждены уголовные дела по фактам коррупционных злоупотреблений в двух общинах Лори
- 11:58 Начальник Генерального штаба ВС Армении посетил северо-восточную приграничную зону
- 11:53 В Глендейле будет построен Армяно-американский музей
- 11:50 Сандерс заявил, что победить Трампа на выборах 2020 года будет непросто
- 11:46 Самое ожидаемое мероприятие лета с участием Telcell
- 11:36 Разыскивается 38 - летняя женщина, пропавшая без вести
- 11:35 Ушел из жизни народный художник Фрид Согоян
- 11:26 Более половины американцев не хотят импичмента Трампа, показал опрос
- 11:23 Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ
- 11:04 Иран в одностороннем порядке ввел безвизовый режим для граждан Китая
- 11:02 Участники дебатов Демократической партии США бросают вызов Трампу
- 10:49 Правительство предлагает для заемщиков установить ипотечный отпуск
- 10:41 В Ереване на проспекте Тиграна Меца столкнулись 2 автомобиля
- 10:39 В одном из зданий на улице Киевян в Ереване ветром снесло крышу лифта
- 10:34 AFP: Макрон напомнил президенту Ирана о необходимости деэскалации в регионе
- 10:26 Люди в масках пытались обокрасть особняк: один человек арестован
- 10:18 Министр по Brexit заявил, что Великобритания покинет ЕС в срок
- 10:02 34 человека погибли в результате подрыва на мине автобуса в Афганистане
- 09:53 Более 200 гектаров леса сгорели на юге Франции
- 09:51 Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
- 09:48 КНДР испытала баллистические ракеты
- 09:46 СМИ: представители КНР и США продолжают торговые переговоры в Шанхае
- 09:34 “Айастани Анрапетутюн”: Юлий Цезарь жил в мозаичной роскоши
16:05, 24.07.2019
Просмотрели 1991 раз Зограб Мнацаканян встретился с Мамукой Бахтадзе
19:17, 24.07.2019
Просмотрели 1858 раз Министр обороны Арцаха принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ
15:44, 24.07.2019
Просмотрели 1843 раз Начальник полиции заверил, что работы по обнаружению Вано Сирадегяна продолжаются
16:45, 24.07.2019
Просмотрели 1816 раз Суд отклонил апелляцию прокуратуры по делу об аресте имущества Кочаряна
18:30, 24.07.2019
Просмотрели 1773 раз В Нидерландах зафиксировали исторический рекорд жары