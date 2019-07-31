Трамп начал окружать Белый дом четырехметровой оградой

Президент США Дональд Трамп начал строительство стены не только на американо-мексиканской границе, но и вокруг собственной резиденции в Вашингтоне - Белого дома. Участок ограждения вдоль Пенсильвания-авеню, откуда открывается самый известный и любимый туристами вид на эту достопримечательность, закрыли сплошным строительным забором белого цвета., сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс

Для красоты ограждение обтянуто белой тканью, на которой размещены некоторые детали проекта, а также архивные изображения того, как Белый дом выглядел в предыдущие эпохи.

Согласно планам, описанным на сайте Национальной парковой службы, нынешнюю ограду высотой приблизительно в 2 м должны заменить в два раза более высокой. Новый барьер высотой около 13 футов (почти 4 м) будет построен с применением технологий обнаружения нарушителей и таким образом, чтобы на него было практически невозможно взобраться.

Намерения сделать более высокой ограду у вашингтонской резиденции президента США появились после серии громких инцидентов, связанных с несанкционированным проникновением посторонних на охраняемую территорию комплекса на Пенсильвания-авеню, 1600.