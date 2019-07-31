Возбуждены уголовные дела по фактам коррупционных злоупотреблений в двух общинах Лори

В прокуратуре Лорийской области возбуждены уголовные дела в связи с выявленными злоупотреблениями в различных сферах деятельности ОМС в двух общинах, находящихся на административной территории области.

Как сообщили Арменпресс в Генеральной прокуратуре РА, на основании оперативных сведений в Спитакском отделе полиции РА были получены фактические данные о том, что глава общины ГогаранЛорийской области, исходя из интересов содействия материальному благополучию жителей общины, сфальсифицировал решения Совета старейшин, составил официальные фальшивые документы о предоставлении социальной помощи жителям общины. Затем в книге протоколов заседаний Совета старейшин за период с 2015 по 2017 год внес 3 ложных протокола и решения, сфальсифицировав подписи членов Совета старейшин. Для оплаты они были представлены в казначейство, в результате чего из бюджета общины в качестве суммы, предназначенной для социальной помощи, были выписаны деньги.

Кроме того, в тот же период глава общины, исходя из личной заинтересованности в обеспечении высоких показателей сбора налогов на землю, используя должностное положение вопреки интересам службы, предложил около 14 жителям общины подать заявление на получение социальной помощи и на получаемую сумму, выполнить накопленные налоговые обязательства по земельному налогу. Затем, заявления указанных лиц были представленына рассмотрение Совета и после получения согласия, суммы, выделенные из бюджета общиныв качестве социальной помощи, полностью в качестве выполнения накопленных налоговых обязательств по земельному налогу, были внесены в муниципальный бюджет.

В результате налоговые обязательства землепользователей в отношении общины были погашены именно на средства общины, тем самым причинив законным интересам общины существенный ущерб.

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