Начальник Генерального штаба ВС Армении посетил северо-восточную приграничную зону

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант АртакДавтян 29 июля с рабочим визитом побывал в воинских частях и боевых опорных пунктах, расположенных на северо-восточной границе Республики.

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, генерал-лейтенанту АртакуДавтяну было доложено об оперативной ситуации на границе, уровне физической, боевой и морально-психологической подготовки личного состава, условиях несения боевого дежурства, инженерных и укрепительных работах на передовой, задачах, поставленных подразделениям.

На одном из опорных пунктов начальник Генштаба ВС РА пообедал с военнослужащими, несущими боевое дежурство, проверил качество продуктов, предоставляемых военнослужащим.

Генерал-лейтенант АртакДавтян поблагодарил наиболее отличившихся в ходе несения боевого дежурства военнослужащих, пожелал им мирной и безопасной службы.

Начальник Генштаба ВС Армении по вопросам, требующим первоочередного решения, дал поручения командирам ответственных подразделений.