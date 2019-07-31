Сандерс заявил, что победить Трампа на выборах 2020 года будет непросто
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс признал, что победить действующего президента США Дональда Трампа на выборах главы государства 2020 года будет непросто, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. С таким заявлением он выступил во вторник в ходе вторых теледебатов претендентов на выдвижение официальным кандидатом от Демократической партии, которые проходят в Детройте (штат Мичиган). Трансляцию ведет телекомпания CNN.
"Чтобы выиграть эти выборы и победить Дональда Трампа, что, кстати, по моему мнению, будет непросто, необходимо провести кампанию, которая будет основана на энергии, энтузиазме и дальновидности", - отметил Сандерс. "Нужно сделать так, чтобы миллионы молодых людей были вовлечены в политический процесс, как никогда ранее", - указал он. По мнению Сандерса, этого можно добиться путем отмены оплаты за обучение в государственных колледжах и университетах, а также отказа от практики студенческих кредитов.
В то же время несколькими минутами ранее Сандерс выразил уверенность в том, что ему удастся занять место в Белом доме в случае выдвижения кандидатом от Демократической партии. "Правда заключается в том, что все достоверные опросы общественного мнения, которые я видел, предрекают мне победу над Дональдом Трампом", - подчеркнул он. "И причина, по которой мы победим Трампа и победим его уверенно, заключается в том, что он жулик и обманщик, и мы покажем, кем он является на самом деле", - заключил сенатор.
Первый раунд вторых теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года проходит во вторник в Детройте. Помимо Сандерса, в нем принимают участие сенатор Элизабет Уоррен от штата Массачусетс, писатель Марианна Уильямсон, конгрессмен от штата Огайо Тим Райан, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, экс-губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер, экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилени и губернатор штата Монтана Стив Буллок. Второй раунд дебатов пройдет в среду, в нем также примут участие 10 политиков.
В среду в дебатах будет участвовать вторая десятка претендентов - вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, предприниматель Эндрю Янг, сенатор от Колорадо Майкл Беннет, а также мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.