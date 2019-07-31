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В Глендейле будет построен Армяно-американский музей


В калифорнийском городе Глендейл будет построен Армяно-американский музей. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс сказала представитель Лос-Анджелеса Катрин Баргр.

“Уже есть пожертвования, областью Лос-Анджелеса был внесен 1 млн долларов, а со стороны штата Калифорния - 5 млн долларов для расходов на музей. Надеюсь, что для всех это будет очень удачный проект ”, - сказала Катрин Баргр.

Председатель комиссии Ай-Дата Западного региона США Нора Овсепян сообщила, что сейчас проходит этап сбора средств. Скоро начнутся строительные работы. Она выразила надежду, что музей будет готов в ближайшие пять лет.




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