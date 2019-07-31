Самое ожидаемое мероприятие лета с участием Telcell

Первая и самая крупная платежно-расчетная организация в Армении –Telcell - спонсор и партнер самого ожидаемого мероприятия года - Sevan Start up Summit 2019.

В качестве партнера Telcell имеет новые и интересные предложения для своих клиентов. Впервые билеты на SevanStartupSummit доступны исключительно через электронный кошелек TelcellWallet.

Отныне Telcell Wallet дает клиентам возможность пользоваться новой платежной услугой ScanandPay, основанной на технологии QR, которая уже действует в сети супермаркетов “САС”, и с помощью которой можно оплачивать покупкибезналично, прямо со смартфона.

Воспользовавшись TelcellShuttle, клиент может купить билет на мероприятие, выбрать день, час и в тот же день оказаться в разноцветном пространстве Summit.

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