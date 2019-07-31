Разыскивается 38 - летняя женщина, пропавшая без вести

Полиция разыскивает 38-летнюю Карине Чиманян, пропавшую без вести.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ПолицииАрмении.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении 38-летнего гражданина, обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонным номерам: 1-02, (098) 37-00-55, (010) 34-02-02.