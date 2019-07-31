Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ

Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Если бы они честно освещали [мою деятельность на посту президента], мне даже не пришлось бы писать сообщения в Twitter. Это моя единственная форма защиты. <...> Мне бы этого было не нужно, но они не освещают честно [мою деятельность]", - отметил глава государства в интервью телеканалу C-Span, которое транслировалось во вторник.

Журналист указал, что Трамп разместил 43 тыс. заметок в Twitter, и спросил президента, сожалеет ли он хоть об одной из них. "Не особо.