Иран в одностороннем порядке ввел безвизовый режим для граждан Китая, а также для жителей Гонконга и Макао. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении посольства КНР в Иране.

"Согласно поступившей от иранской стороны официальной информации, с 16 июля 2019 года владельцы обычных паспортов КНР, специального административного района Гонконг и специального административного района Макао при туристических и бизнес поездках в Иран могут въехать на территорию страны без визы, после каждого въезда на территории Ирана можно находиться не больше 21 дня", - говорится в сообщении китайской дипмиссии.