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Участники дебатов Демократической партии США бросают вызов Трампу


Претенденты на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года делают ставку на недопущение переизбрания республиканца Дональда Трампа президентом страны в 2020 году, но признают, что проблемы демократов начались не с его прихода в политику. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствуют выступления претендентов во вторник в ходе вторых теледебатов, проходящих в Детройте (штат Мичиган). Трансляцию ведет телекомпания CNN.

"Наши проблемы начались не с Дональда Трампа. Дональд Трамп является составной частью коррумпированной, сфальсифицированной системы, которая помогает богачам с обширными связями, но бросает грязь в лицо остальным", - заявила сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. Она, согласно опросам общественного мнения, опирается на поддержку 12-14% избирателей и по этому показателю уступает лишь бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену и сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу.

Сандерс предложил "бросить вызов расизму и сексизму Трампа, объединившись в беспрецедентном по своему масштабу движении, которое не только победит Трампа, но и трансформирует экономику и систему управления" США. Мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж объяснил свое вступление в предвыборную гонку тем, что у Америки "заканчивается время". "Это еще более актуальная проблема, чем президентство Трампа. Каким образом человек типа Трампа вообще смог обманом оказаться в такой близости от Овального кабинета [Белого дома]?" - задал мэр риторический вопрос.

Бывший конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк обвинил действующего главу государства в "жестокости и создании атмосферы всеобщего страха".

Комитет демократов в рамках первичных выборов намеренпровести в общей сложности 12 теледебатов.

 




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