В Ереване на проспекте Тиграна Меца столкнулись 2 автомобиля

В службу “911” в 01:58 31 июля поступил звонок о том, что возле супермаркета “Ереван Сити” на проспекте Тиграна Меца произошла авария, в результате которой столкнулись2 машины.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА, на место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Выяснилось, что возле супермаркета “Ереван Сити”, находящегося по адресу: проспект Тиграна Меца10 столкнулись автомобили марок “Opel AstraG” (водитель А. А. 1975 г.р.) и “Mercedes 600” (водитель В. А. 1979 г. р.).

А. А. госпитализирован в больничный комплекс “Гераци” N1.