В одном из зданий на улице Киевян в Ереване ветром снесло крышу лифта

30-го июля в 14:00 в службу “911” поступил звонок о том, что в одном из зданий на улице Киевяна города Ереван от ветра сорвалась крыша лифта и упала на крышу здания.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехал спасательный отряд Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения.

Выяснилось, что часть железных конструкций крыши лифта сорвалась и упала на крышу здания, а другая часть ослаблена.

Спасатели укрепили ослабленные железные конструкции (около 10 м2), а оторванную часть (около 5 м2) переместили в безопасное место.