AFP: Макрон напомнил президенту Ирана о необходимости деэскалации в регионе

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел во вторник долгий телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани. В ходе беседы он напомнил иранскому коллеге о важности деэскалации в регионе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Роль Франции состоит в том, чтобы приложить все необходимые усилия к тому, чтобы все задействованные стороны согласились взять паузу и сели за стол переговоров", - заявил глава французского государства. По словам источника агентства, он "напомнил о необходимости включиться в процесс снижения напряженности и создать условия" для переговоров.

Ранее иранский телеканал Al Mayadeen сообщил, что в ходе телефонной беседы с Макроном Роухани заявил, что ожидает от ЕС в первую очередь нормализации отношений в нефтяной и банковской сфере. Однако ни иранские, ни французские СМИ не уточняют, какие гарантии или предложения представил в связи с этим Макрон.

Это уже четвертый за два месяца телефонный разговор между двумя президентами. В Елисейском дворце напомнили, что Макрон, который сейчас проводит отпуск на юге страны в форте Брегансон, поддерживает также контакт с президентом США Дональдом Трампом.