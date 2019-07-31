Люди в масках пытались обокрасть особняк: один человек арестован

В следственном отделе административных районов Ачапняк и Давиташенгорода Еревана следственного управления СК РА возбуждено уголовное дело по факту попытки квартирной кражи. Один человек арестован.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, 26-го июля жительница Еревана в Маштоцком отделе полиции дала показание о том, что в этот же день, в районе 04:20, двое лиц в масках, с применением технических средств, открыв окно гостиной их особняка в Ереване, незаконно проникли в особняк, однако, неожиданно, встретив ее мужа, обратились в бегство.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту 1.1 части 3 статьи 34-177 Уголовного кодекса РА. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа.

Осуществлен ряд неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, осмотр места происшествия, были взяты пробы, произведены изъятия, проведены допросы.

Предварительное следствие установило ряд обстоятельств инцидента, личность одного из предполагаемых преступников, который является жителем Еревана 1994 года рождения.

По уголовному делу были получены данные о том, что 25-летний молодой человек, по предварительному сговору с несколькими другими лицами,с намерением совершить тайное хищение чужого имущества путем незаконного проникновения в квартиру, 26 июля 2019 года в 04:20 на арендованном им автомобиле марки BMWX5, зарегистрированном на имя другого лица, отправился к указанному особняку. Перейдячерез ворота, он незаконно проник на территорию особняка, с помощью рабочих инструментов открыл окно веранды первого этажа особняка, незаконно проник внутрь, однако, встретив хозяина дома в одной из спален второго этажа, обратился в бегство, не доведя преступление до конца.

Хозяин, увидев одного из людей в масках, вторгшихся в его дом, произвел два предупредительных выстрела из газового пистолета, зарегистрированного на его имя.

В результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий 25-летний молодой человек был обнаружен и представлен в орган, осуществляющий производство. Он был задержан по подозрению в попытке кражи, незаконного проникновения в квартиру.

По совокупности добытых достаточных доказательств молодому человеку, 1994 г.р., предъявлено обвинение по пункту 1.1 части 3 статьи 34-177 Уголовного кодекса РА.

Следователь представил в суд ходатайство о применении в отношении него ареста в качестве меры пресечения.

Для выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение для уголовного дела, назначены судебно-медицинская, судебно-генетическая, судебно-медицинская экспертизы.

Следствие продолжается. Предпринимаются необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента, круга и личности предполагаемых преступников, персонализации их действий и уголовно-правовой оценки.

Соответствующим подразделениям полиции дано поручение предпринять необходимые оперативно-розыскные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения личности других лиц, совершивших преступление, и представления их в орган, осуществляющий производство.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.