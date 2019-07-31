Министр по Brexit заявил, что Великобритания покинет ЕС в срок

Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 октября вне зависимости от того, удастся ли сторонам достичь соглашения об условиях дальнейшего сотрудничества. Как передает Арменпресс, об этом Баркли сообщил во вторник вечером на своей странице в Twitter.

"Провел разговор с Мишелем Барнье и ясно обозначил нашу позицию. Мы хотим достичь сделки, но покинем ЕС 31 октября с ней или без нее", - написал министр.