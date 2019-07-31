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Более 200 гектаров леса сгорели на юге Франции


Около 250 гектаров леса сгорели, 170 человек эвакуированы в результате сильного пожара, который начался во вторник во французском южном департаменте Гар. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Provence.

На прошлой неделе столбики термометров в городах Франции поднимались до непривычных показателей - в четверг абсолютные температурные рекорды были установлены в более чем 50 городах. Следом за волной аномальной жары пришли сильная засуха и высокая вероятность лесных пожаров.

Как сообщается, пожар начался в коммуне Женерак после полудня. На месте работают 300 пожарных, 90 транспортных средств и семь пожарных самолетов.

 

 




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