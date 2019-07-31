КНДР испытала баллистические ракеты

КНДР в среду произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности того же типа, что и неделю назад. К такому выводу, как сообщает агентство Yonhap, пришли в Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

Ранее ОКНШ ВС Южной Кореи сообщил, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели 250 км. Новый ракетный пуск Пхеньяна был произведен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Предыдущий ракетный пуск КНДР состоялся 25 июля.