СМИ: представители КНР и США продолжают торговые переговоры в Шанхае

Представители Китая и США на возобновившихся переговорах по торговым вопросам провели во вторник вечером в Шанхае короткий деловой ужин. Как сообщил в среду местный новостной портал "Пэнпай", представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин встретились с возглавляющим китайскую делегацию вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в гостинице Fairmont Peace Hotel на знаменитой набережной Вайтань, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Основная часть переговоров, согласно сообщению агентства Reuters, началась в среду после официального рукопожатия Роберта Лайтхайзера и Стивена Мнучина с Лю Хэ.

30 июля президент США Дональд Трамп заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Вирджиния, что торговые переговоры с Китаем "продвигаются очень хорошо". При этом Трамп указал на то, что Вашингтон и Пекин либо заключат "прекрасную сделку", либо "не заключат соглашение вообще".