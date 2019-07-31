“Айастани Анрапетутюн”: Юлий Цезарь жил в мозаичной роскоши

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Государственный и военный деятель Древнего Рима Юлий Цезарь был любителем роскоши и богатства. Об этом свидетельствуют экспонаты из великолепной коллекции самого древнего музея в мире - Капитолия Рима, мозаики,которыми были украшены особняки исторических лиц Рима, в том числе и Цезаря. “ «Уже в I веке до н.э. сады были любимыми местами отдыха представителей римской аристократии, которые были как настоящие пригородные территории в центре города. Здесь отражался социальный статус владельца, проявлялись его вкус и возможности. Известно, что древний мир всегда уделял особое внимание ритуалам погребения. Иконографические темы мозаик, обнаруженныхв некрополях разных мест Рима и представленные на этой выставке, отражают достоинства покойного и ожидания, связанные с будущей жизнью”,-сказала ответственная отдела декоративно-прикладного искусства Национальной картинной галереи Армении, искусствовед СатеникЧугасзян, сообщив, что у нас также будет возможность увидеть шедевры римской мозаикив рамках открывающейся 10 августа в Национальной картинной галерее Армении выставки “Красочные видения Древнего Рима. Мозаики Капитолийских музеев”.

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