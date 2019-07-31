“Айастани Анрапетутюн”: Мэрия Еревана не подарит детям портфели

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Мэрия Еревана каждый год, детейшкольного возрастапровожая из детских садов своего подчинения в первый класс, дарила им портфели и около 14 наименований канцелярских принадлежностей первой необходимости. Этот учебный год станет исключением. “ Когда Вы по утрам шли на работу, видели ли Вы хотя бы одного ребенка с этим портфелем? Я не видел. У нас есть сотрудники из разных административных районов, никто их не заметил. Около 9300 детей получали портфели и нас всегда интересовало, служили ли своей цели столь крупные расходы”,-сказала в беседе с”АА” начальник дошкольного отдела управления общего образования аппарата мэрии Еревана Нуне Саркисян, отвечая на вопрос, почему мэрия Еревана в этом году не предоставила детям школьного возраста портфелии и канцелярские принадлежности первой необходимости.

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