“Айастани Анрапетутюн”: Оценка ядерной безопасности Армении: из 4 максимальных баллов 3.82

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “В июне группа экспертов Международного агентства по атомной энергии побывала в Армении. 17 июня команда наблюдательской миссии регулирующего органа завершила 7-дневную контрольную миссию, целью которой было обсуждение процесса реализации предложений и советов, данных миссией IRRS в 2015 году.

Контрольная миссия была проведена по приглашению правительства Армении.ПринималееКомитет по регулированию ядерной безопасности Республики Армения.

Миссия МАГАТЭ констатировала, что Армения укрепила свою регулирующую инфраструктуру в условиях существующих вызовов.

Председатель Государственного комитета по регулированию ядерной безопасности при правительстве РА Ашот Мартиросян в беседе с корреспондентом “АА”констатировал: “Эта оценка означает 3.82 из четырех максимальных””.

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