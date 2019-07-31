“Айастани Анрапетутюн”: Оценка ядерной безопасности Армении: из 4 максимальных баллов 3.82
Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “В июне группа экспертов Международного агентства по атомной энергии побывала в Армении. 17 июня команда наблюдательской миссии регулирующего органа завершила 7-дневную контрольную миссию, целью которой было обсуждение процесса реализации предложений и советов, данных миссией IRRS в 2015 году.
Контрольная миссия была проведена по приглашению правительства Армении.ПринималееКомитет по регулированию ядерной безопасности Республики Армения.
Миссия МАГАТЭ констатировала, что Армения укрепила свою регулирующую инфраструктуру в условиях существующих вызовов.
Председатель Государственного комитета по регулированию ядерной безопасности при правительстве РА Ашот Мартиросян в беседе с корреспондентом “АА”констатировал: “Эта оценка означает 3.82 из четырех максимальных””.
Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.