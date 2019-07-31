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Следующим соперником “Арарат-Армении” в Лиге Европы будет чемпион Грузии


Уже известен соперник ереванского футбольного клуба “Арарат-Армения” в третьем квалификационном туре Лиги Европы.

Как передает Арменпресс, в третьем туре Лиги Европы чемпион Армении “Арарат-Армения”
 сыграет с чемпионом Грузии “Сабутало”. Первая встреча команд состоится 8 августа в Ереване и ответная встреча в Тбилиси15 августа.

“Арарат-Армения” в третьем квалификационном туре Лиги Европы сыграла с гибралтарским клубом “Линкольн Ред” и собщим счетом двух игр 1:4прошла в следующий тур.




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