Следующим соперником “Арарат-Армении” в Лиге Европы будет чемпион Грузии

Уже известен соперник ереванского футбольного клуба “Арарат-Армения” в третьем квалификационном туре Лиги Европы.

Как передает Арменпресс, в третьем туре Лиги Европы чемпион Армении “Арарат-Армения”

сыграет с чемпионом Грузии “Сабутало”. Первая встреча команд состоится 8 августа в Ереване и ответная встреча в Тбилиси15 августа.

“Арарат-Армения” в третьем квалификационном туре Лиги Европы сыграла с гибралтарским клубом “Линкольн Ред” и собщим счетом двух игр 1:4прошла в следующий тур.