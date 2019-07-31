Следующим соперником “Арарат-Армении” в Лиге Европы будет чемпион Грузии
09:03, 31 Июль, 2019
Уже известен соперник ереванского футбольного клуба “Арарат-Армения” в третьем квалификационном туре Лиги Европы.
Как передает Арменпресс, в третьем туре Лиги Европы чемпион Армении “Арарат-Армения”
сыграет с чемпионом Грузии “Сабутало”. Первая встреча команд состоится 8 августа в Ереване и ответная встреча в Тбилиси15 августа.
“Арарат-Армения” в третьем квалификационном туре Лиги Европы сыграла с гибралтарским клубом “Линкольн Ред” и собщим счетом двух игр 1:4прошла в следующий тур.