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Женская баскетбольная команда на чемпионате Европы стартовала с победы


Женская сборная Армении по баскетболу до 18-и лет выступления в дивизионе “C” чемпионата Европы начала с победы.

Как передает Арменпресс, в первом туре проходящего в Андорре чемпионата соперником сборной Армении была сборная Гибралтара. Сборная Армении свою первую победу одержаланад Гибралтаром со счетом 63:33.

Самым результативным игроком встречи была Кайла Кешмешян, которая принесла команде 12 очков.

Далее воспитанники Ваагна Арутюняна сыграют с Грузией.




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