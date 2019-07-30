Вагаршапатские полицейскеи задержали двух граждан Ирана: братья находились в розыске

В результате разнородных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска Вагаршапатского отдел Полици Армении, в Вагаршапатский отдел поступили оперативные данные о том, что братья-иностранцы, объявленные в розыск правоохранительными органами Исламской Республики Иран и Республики Армения, находятся в городе Эчмиадзин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, 29 июля в ходе реализации оперативных данных, на центральной площади города Эчмиадзин были задержаны двое мужчин (35 и 51 лет), и доставлены в Вагаршапатский отдел Полиции.

Младший из них разыскивался правоохранительными ИРИ по обвинению в совершении преступления коррупционного характера, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он доставлен в место содержания арестованных.

Старший брат разыскивался правоохранителями Армении за мошенничество в особо крупных размерах, присвоение или растрату в особо крупных размерах и умышленном повреждении или уничтожении имуществ. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он доставлен в уголовно-исполнительное учреждение «Армавир».

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ведется предварительное следствие.