За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 88 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 29 и 30 июля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 88 случаев преступлений, из них 6 – ранее совершенное.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 16 случаев причинения телесных повреждений, по 7 случаев злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога или служебной халатности, 4 случая похищения человека, 3 случая угрозы убийством, 2 случая фальшивомонетничества, по 1 случаю кражи государственного или общественного имущества, квартирной кражи, вымогательства, хулиганства, обнаружения наркотиков, незаконной вырубки деревьев, взяточничества, незаконного пересечения Государственной границы, побуждения к самоубийству, незаконных приобретения, хранения или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств или веществ, контрабанды наркотиков, обнаружения холодного оружия, неисполнения или ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей лицами, осуществляющими медицинскую помощь и медицинское обслуживание, побоев и содействия занятию проституцией.

За данный период найдены 2 человека, пропавших без вести, 7 человек, находящихся в розыске, еще 3 с явкой с повинной обратились в Полицию, зарегистрирован 1 случай изъятия оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного имущества, по 1 случаю квартирной кражи и ДТП.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 8 ДТП: 9 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.