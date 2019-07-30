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Скончался Народный артист Республики Армения, режиссер, профессор Ерванд Казанчян


Народный артист Республики Армения, режиссер, профессор Ерванд Казанчян скончался на 83-м году жизни. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал его сын Акоп Казанчян.

Ерванд Казанчян родился 2 июня 1937 года в Ереване. Окончил актерский факультет Ереванского художественно-театрального института. Его учителем был Вардан Ачемян. Работал в Ереванском ТЮЗ, Национальном академическом театре им. Сундукяна, Государственном драматическом театре им. Капланяна. Он был мужем известной актрисы Галя Новенц.

Ерванд Казанчян руководил Ереванским театром комедии имени Акопа Пароняна.




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