Скончался Народный артист Республики Армения, режиссер, профессор Ерванд Казанчян

Народный артист Республики Армения, режиссер, профессор Ерванд Казанчян скончался на 83-м году жизни. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал его сын Акоп Казанчян.

Ерванд Казанчян родился 2 июня 1937 года в Ереване. Окончил актерский факультет Ереванского художественно-театрального института. Его учителем был Вардан Ачемян. Работал в Ереванском ТЮЗ, Национальном академическом театре им. Сундукяна, Государственном драматическом театре им. Капланяна. Он был мужем известной актрисы Галя Новенц.

Ерванд Казанчян руководил Ереванским театром комедии имени Акопа Пароняна.