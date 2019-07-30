Президент Армении встретился с госминистром Великобритании по вопросам Европы и Америки

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся в Соединенном Королевстве с неофициальным визитом, встретился с новоназначенным государственным министром Великобритании по вопросам Европы и Америки Кристофером Пинчером.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил Кристофера Пинчера с вступлением в должность министра и выразил уверенность в том, что в период его пребывания в должности сотрудничество между Арменией и Великобританией будет углубляться и укрепляться.

Кристофер Пинчер с удовлетворением отметил, что президент Саркисян является первым президентом иностранного государства, с которым он имел возможность встретиться после вступления в должность, подчеркнув, что Армения является ценным и важным партнером для его страны.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся двусторонней повестки дня между Арменией и Великобританией, а также региональные развития.