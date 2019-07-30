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Президент Армении Армен Саркисян отправился в отпуск


Президент Армении Армен Саркисян отправился в отпуск, часть которого проведет за рубежом. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении.




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