Глава МИД Арцаха встретился с председателем комитета по внешним отношениям Сената Австралии

Находящаяся с рабочим визитом в Австралии делегация Республики Арцах 30 июля провела встречу с председателем Комитета по внешним отношениям Сената Австралии, членом правящей Либеральной партии Австралии Эриком Абецом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, глава делегации, министр иностранных дел Масис Маилян высоко оценил усилия сенатора Абеца по признанию Геноцида армян, подчеркнув важность его последовательной позиции в вопросе осуждения преступлений против человечности и предотвращения их повторения.

В ходе встречи Масис Маилян представил собеседнику историю азербайджано-карабахского конфликта, а также нынешний этап процесса его мирного урегулирования и позицию Республики Арцах относительно установления окончательного и прочного мира в регионе. Глава МИД коснулся становления в Арцахе независимой и демократической государственности, а также достижений и перспектив в процессе развития внешнеполитический связей на различных уровнях.

В этом контексте министр отметил важность установленных с различными странами отношений на уровне парламентской дипломатии, которые позволяют повысить уровень информированности за рубежом об Арцахе, о законных стремлениях его народа, идущих в стране демократических процессах.

Во встрече приняли участие также депутат Национального Собрания Республики Арцах Давид Ишханян, Постоянный представитель Республики Арцах в Австралии Кайлар Микаелян и исполнительный директор Австралийского Комитета «Ай Дат» Айк Кайсерян.