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Вице-премьер подписал решение о помощи пострадавшим в результате событий 1-2 марта событий 


Вице-премьер Тигран Авинян подписал решение, которым утверждается мероприятия по обеспечению применения закона N ՀՕ-58-Ն от 4 июня 2019 года “О помощи лицам, пострадавшим в ходе произошедших в Ереване 1-2 марта 2008 года событий”. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение размещено на сайте правительства.

Согласно приложению к решению, планируется представить проект правового акта в первой декаде августа.




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