В правительстве состоялось заседание межведомственной комиссии по оценке заявок на субвенции

Под руководством вице-премьера Тиграна Авиняна 30 июля состоялось заседание межведомственной комиссии по оценке заявок на направленные на развитие экономических и социальных инфраструктур общин субвенции, помимо субвенций, предусмотренных ежегодным государственным бюджетом Республики Армения, утвержденным решением премьер-министра номер 278-А от 19 марта 2019 года. Были обсуждены 62 заявки о субвенции.

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Арменпресс

в пресс-службе офиса вице-премьера, в ходе заседания комиссия утвердила 60 заявок на общую сумму в 3,2 млрд драмов. Софинансирование из бюджета для реализации проектов составит около 1,7 млрд. драмов. Утвержденные программы предусматривают софинансирование проектов по социальным инфраструктурам (детские сады, дома культуры), дорожным и водным инфраструктурам, созданию и ремонту систем уличного освещения, газификации населенных пунктов.