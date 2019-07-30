В Федеральном парламенте Австралии состоялся прием в честь делегации Республики Арцах

В столице Австралии Канберре, в Федеральном парламенте, по инициативе Австралийского Комитета «Ай Дат» депутаты Трент Циммерман и Джоел Фитцгиббон 30 июля организовали прием в честь делегации Республики Арцах, возглавляемой министром иностранных дел Масисом Маиляном. В мероприятии приняли участие депутаты, сенаторы Федерального парламента, в том числе председатели восьми постоянных комитетов Палаты представителей и министры.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, Трент Циммерман и Джоел Фитцгиббон приветствовали визит делегации Республики Арцах, выразив надежду, что он заложит основу для дальнейшего углубления отношений между Австралией и Арцахом, в том числе и на уровне парламентской дипломатии.

В ответном слове министр иностранных дел выразил признательность за теплый прием, оказанный в Федеральном парламенте, и представил внешнеполитические приоритеты Республики Арцах, коснувшись достижений в процессах международного признания Арцаха и расширения международного сотрудничества, исторических и правовых аспектов азербайджано-карабахского конфликта и позиции Республики Арцах по его мирному урегулированию.

Во время приема министр иностранных дел Масис Маилян и член фракции «Дашнакцутюн» Национального Собрания Республики Арцах Давид Ишханян затронули возможности развития сотрудничества между Арцахом и Австралией на различных уровнях.