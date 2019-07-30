Суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Манвела Григоряна 

Суд отклонил ходатайство группы защиты о замене задержания на освобождение под залог в качестве меры пресечения в отношении бывшего депутата Манвела Григоряна. Как сообщает Арменпресс, в качестве залога сторона защиты предложила до 25 миллионов драмов.

До оглашения вердиктаа суда адвокатская группа проинформировала суд о том, что было проведено повторное медобследование, которое показало, что тяжелые заболевания Григоряна ухудшились, зафиксирована двойная отрицательная динамика.

Судебный процесс проходил под председательством судьи Мнацакана Мартиросяна.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение в том, что он незаконно, в обход ограничений, предусмотренных Законом РА “Об оружии”, по предварительному сговору с женой Назик Амирян, сыном Арманом Григоряном и другими лицами, не выясненными следствием, незаконно приобретал, перевозил и незаконно хранил в принадлежащих им трех домах огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны для огнестрельного оружия с нарезным стволом, взрывчатые вещества, и также совершал хищения разного рода.