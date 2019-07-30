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Президент Арцаха провел совещание по вопросам организации 7-х Всеармянских летних игр


Президент Республики Арцах Бако Саакян 30 июля провел рабочее совещание, посвященное реализации ряда мероприятий по организации 7-х Всеармянских летних игр. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, на совещании присутствовали госминистр Григорий Мартиросян, мэр Степанакерта Сурен Григорян, руководители райадминистраций, другие должностные лица.




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