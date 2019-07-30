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Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma


Украинский суд арестовал российский танкер Neyma, а также документы, которые были изъяты на нем в ходе обысков 25 июля.

Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил в своем фейсбуке главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

25 июля танкер был задержан Службой безопасности Украины в порту Измаил. По версии украинской стороны, судно участвовало инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года под другим названием.

После допроса экипаж танкера отпустили, так как СБУ не нашла нарушений Морского права и законов Украины со стороны моряков.

Позднее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что российские моряки покинули Украину.

 

 




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