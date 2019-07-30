Вводится изменение в схему организации дорожного движения на участке В.Папазян- О.Эмин

Дорожная полиция Республики Армения сообщает, что во избежание возможных задержек и пробок на дорогах, с 31 июля 2019 года будет введено изменение в схему организации движения транспорта на участке В.Папазян-О.Эмин между улицами Севкареци Сако и Тавризян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, на данном участке будет организовано одностороннее движение в соответствии со схемой, представленной ниже.