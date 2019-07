Трек рэпера Lil Nas X установил рекорд по пребыванию на первом месте в Billboard Hot 100

Песня Old Town Road рэпера Lil Nas X первой в истории продержалась на первом месте в хит-параде Billboard Hot 100 на протяжении 17 недель подряд. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в понедельник в Twitter журнала Billboard.

Песня, которую 20-летний музыкант записал в этом году дуэтом с кантри-певцом Билли Рэем Сайрусом, стартовала в чарте Billboard на 19-м месте в разделе музыки в стиле кантри. Позднее композицию из-за того, что она не в полной мере соответствовала указанной стилистике, переместили в Billboard Hot 100, состоящий из композиций разных жанров.

Old Town Road называется лучшей уже 17 недель подряд. До сих пор рекордсменами являлись поп-звезда Мэрайя Кэри с песней One Sweet Day, которую она выпустила в 1995 году в сотрудничестве с квартетом Boyz II Men, а также пуэрториканцы Луис Фонси и Дэдди Янки, покорившие с канадским певцом Джастином Бибером в 2017 году меломанов песней Despacito. Эти хиты удерживали первое место в "горячей сотне" журнала Billboard по 16 недель подряд.

Как подчеркивало агентство Associated Press, ни одной песне за всю 61-летнюю историю существования журнала не удавалось возглавлять список 17 и более недель. В 1996 году на смену песне Мэрайи Кэри пришла композиция канадки Селин Дион Because You Loved Me. А триумф двух латиноамериканских артистов и Джастина Бибера прервала в 2017 году песня Look What You Made Me Do американской поп-звезды Тейлор Свифт.