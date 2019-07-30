Азиатские индексы - 30-07-19

ТОКИО, 30 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.43% и составил 21709.31 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.45% и составил 1575.58 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.39% и составил 2952.34 пункта, а HANG SENG вырос на 0.14% и составил 28146.50 пункта.