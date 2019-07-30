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Глава Нацбанке назвал причину обесценивания лари


Причиной резкого обесценивания лари по отношению к доллару является сокращение количества туристов, заявил глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе журналистам.

С 20 июня курс лари по отношению к доллару упал на 2,5%. Если 20 июня объявленный Национальным банком Грузии официальный курс лари к доллару составлял 2,7871, то 30 июля он уже достиг нового антирекорда - 2,9346, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

По словам Гвенетадзе, Грузия переживает внешний шок, который отражается на курсе лари.

"Ожидаемое количество туристического потока в Грузию сокращено и это подтверждается числами. На этом этапе в Грузию въехало меньше туристов, чем приезжали в других случаях, это влияет на обменный курс. Это очень болезненный процесс. Я абсолютно понимаю всех, кто переживает это влияние", - заявил Гвенетадзе.

Президент НБГ считает, что выходом из такого положения является дедоларизация.


 




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