Глава МИД Арцаха встретился с лидером Австралийской партии зеленых, сенатором Ричардом Ди Натале

Возглавляемая министром иностранных дел Масисом Маиляном делегация Республики Арцах в столице Австралии Канберре, в здании Федерального парламента, 30 июля встретилась с членом Сената, лидером Австралийской партии зеленых Ричардом Ди Натале.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, Масис Маилян высоко оценил принятое в декабре 2017 г. решение Австралийской партии зеленых штата Новый Южный Уэльс о включении в свою программу признания права народа Республики Арцах на самоопределение. Глава МИД подчеркнул, что международное признание Арцаха является одним из приоритетов внешней политики республики и играет ключевую роль в полноценной реализации народом Арцаха своих фундаментальных прав и свобод и установлении стабильности и долгосрочного мира в регионе.

В свою очередь сенатор Ди Натале выразил благодарность Масису Маиляну за предоставленную возможность получить информацию о ситуации в Арцахе и регионе из первых рук. Он подчеркнул, что для Австралийской партии зеленых продвижение права на самоопределение в сфере внешней политики занимает ключевое место.

На встрече были отмечены достижения в процессе развития международного сотрудничества Арцаха, обсуждены новые возможности в этой сфере. Во встрече приняли участие также депутат Национального Собрания Республики Арцах Давид Ишханян, Постоянный представитель Республики Арцах в Австралии Кайлар Микаелян и исполнительный директор Австралийского Комитета «Ай Дат» Айк Кайсерян.